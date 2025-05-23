Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — так ответили на горячей линии на соответствующий вопрос.
Тбилиси в 2023 году запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США и Евросоюза, в Россию и Белоруссию, присоединившись таким образом к санкциям, которые касаются машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.
Однако в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность для них закрыли.