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Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили

ТБИЛИСИ, 23 мая — РИА Новости. Грузия полностью запретила гражданам России и Белоруссии вывозить автомобили из страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг грузинского МВД.

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — так ответили на горячей линии на соответствующий вопрос.

Тбилиси в 2023 году запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США и Евросоюза, в Россию и Белоруссию, присоединившись таким образом к санкциям, которые касаются машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.

Однако в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность для них закрыли.