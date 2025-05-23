В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды

В Самарской области в предстоящие дни пройдут масштабные дорожные рейды. Сотрудники полиции усилят контроль с 23 по 25 мая, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.
— В выходные дни пройдут широкомасштабные дорожные рейды. Плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в сообщении.
Кроме того, инспекторы обращают внимание участников движения на необходимость соблюдения ПДД. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.