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В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды

Жителей Самарской области предупредили о дорожных рейдах с 23 по 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в предстоящие дни пройдут масштабные дорожные рейды. Сотрудники полиции усилят контроль с 23 по 25 мая, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

— В выходные дни пройдут широкомасштабные дорожные рейды. Плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в сообщении.

Кроме того, инспекторы обращают внимание участников движения на необходимость соблюдения ПДД. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.