Омская труженица тыла рассказала о поездке в Москву на Парад Победы

85-летняя омичка Ольга Шалак поучаствовала в юбилейном Параде Победы в Москве. Ветеран труда и труженица тыла приняла приглашение Управления президента РФ по госнаградам, а после возвращения поделилась впечатлениями. Об этом сообщило Минтруда региона.
«Спасибо за огромный подарок за мой детский труд в то непростое время. Я очень благодарна всем тем, кто был причастен к организации поездки, а также за оказанное доверие представлять регион на Параде Победы в такую значимую дату», — сказала Ольга Ивановна.
Фото: пресс-служба минтруда Омской области; Вячеслав Андреев и личный фотоархив Ольги Шалак.
В столице ветеранов поселили в комфортабельном пансионате, где для них организовали культурную программу и персональное сопровождение.
Войну 13-летняя Оля встретила в селе Глинкино. Вспоминает, как вспахивали поля на коровах, уставали и ночевали на работе, но находили силы петь частушки. После Победы девушка переехала в Омск, устроилась на работу на завод «Полет». Воспитала троих детей.
Сегодня активная пенсионерка встречается со школьниками, участвует в патриотических мероприятиях. Секрет своего долголетия Ольга Ивановна видит в оптимизме и любви к музыке.
Сибирячка награждена большим количеством медалей. Среди них — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «За трудовое отличие».
Фото: пресс-служба минтруда Омской области; Вячеслав Андреев и личный фотоархив Ольги Шалак.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 27 мая в городе проведут патриотическую акцию «Боевой расчет-2025».