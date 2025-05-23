Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае

В Бахчисарае начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса благодаря решению главы Крыма Сергея Аксенова, который выделил внебюджетные средства на этот проект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.