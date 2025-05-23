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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае

Строительство планируется начать в Бахчисарае в ближайшее время.

Источник: администрация Бахчисарая

В Бахчисарае начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса благодаря решению главы Крыма Сергея Аксенова, который выделил внебюджетные средства на этот проект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.

Новый спортивный объект будет включать многофункциональный зал, предназначенный для занятий борьбой, волейболом и баскетболом.

В ближайшее время, отметил Дмитрий Скобликов, планируется проведения встреч с представителями ресурсоснабжающих организаций для подготовки к строительству, которое начнется в ближайшее время.

Ранее мы писали, в Крыму до 2030 года пройдет масштабная модернизация системы водоснабжения. В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет построено и реконструировано 14 объектов.