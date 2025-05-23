Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове сообщили о жестоком избиении бездомного, полиция уже начала проверку

Видео с избиением бездомного мужчины начали проверять полицейские в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали проверку после публикации жесткого видео с избиением бездомного мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В ходе интернет-мониторинга обнаружили публикацию, в которой неизвестный наносит удары мужчине. Сейчас выясняется личность нарушителя и обстоятельства инцидента, — сообщили в полиции.

Напомним, накануне видеоролик был опубликован в соцсетях. Авторы поста заявили, что инцидент якобы произошел недалеко от парка имени Максима Горького в Ростове-на-Дону. Предварительно, силу применил молодой человек.

К слову, о похожем случае в Ростове также сообщали в феврале 2025 года. Тогда над беспомощным мужчиной издевались несколько человек.

Подпишись на нас в Telegram.