В Ростове сообщили о жестоком избиении бездомного, полиция уже начала проверку

В Ростовской области начали проверку после публикации жесткого видео с избиением бездомного мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В ходе интернет-мониторинга обнаружили публикацию, в которой неизвестный наносит удары мужчине. Сейчас выясняется личность нарушителя и обстоятельства инцидента, — сообщили в полиции.
Напомним, накануне видеоролик был опубликован в соцсетях. Авторы поста заявили, что инцидент якобы произошел недалеко от парка имени Максима Горького в Ростове-на-Дону. Предварительно, силу применил молодой человек.
К слову, о похожем случае в Ростове также сообщали в феврале 2025 года. Тогда над беспомощным мужчиной издевались несколько человек.
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