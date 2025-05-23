Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Днем последнего звонка

Сегодня в наших школах традиционно прозвучат последние звонки для выпускников. В этом году в Иркутске их 12600. Ученикам девятых и одиннадцатых классов предстоят экзамены. Хочется пожелать, чтобы вы не волновались и не сомневались в своих силах. От настроя на предстоящие испытания зависит немало. К тому же за годы учебы вы уже доказали, что способны на многое.
Уважаемые родители и педагоги! Убежден, что вы переживаете за детей. Им сейчас крайне необходимы ваши поддержка, внимание, забота и, главное, ваша уверенность, что все у них получится.
Желаю всем сил, терпения, достижения намеченных целей!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.