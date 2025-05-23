В Приморском карьере добыли уникальный самородок возрастом 40 млн лет

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый в этом сезоне самородок.
Найденный камень возрастом около 40 млн лет весит более килограмма. После прохождения государственной экспертизы самородок пополнит коллекцию комбината или будет выставлен для продажи на аукционе.
Образец балтийского янтаря весом 1082 грамма добыт в Приморском карьере. По оценкам специалистов, возраст самородка составляет от 35 до 45 млн лет. Камень желтого оттенка и необычной треугольной формы обладает плотной пористой структурой. Он прекрасно сохранился и имеет всего один боковой скол.
К самородкам мы относим янтарь весом более килограмма. Подобные янтарные гиганты, созданные природой миллионы лет назад, уникальны в силу своей редкости. С учетом хрупкости балтийского янтаря вполне объяснимо, что до наших дней доходят штучные образцы. Например, в 2022 году было добыто 19 самородков, а в прошлом — всего 10. Предсказать, какое количество самородков будет добыто в этом году, невозможно. Природа пока не балует нас количеством редких находок.