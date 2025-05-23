В Приморском карьере добыли уникальный самородок возрастом 40 млн лет

К самородкам мы относим янтарь весом более килограмма. Подобные янтарные гиганты, созданные природой миллионы лет назад, уникальны в силу своей редкости. С учетом хрупкости балтийского янтаря вполне объяснимо, что до наших дней доходят штучные образцы. Например, в 2022 году было добыто 19 самородков, а в прошлом — всего 10. Предсказать, какое количество самородков будет добыто в этом году, невозможно. Природа пока не балует нас количеством редких находок.