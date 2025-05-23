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Кардиолог из Самары Кузьмин рассказал о влияющих на сердце эндокринных болезнях

Самарский кардиолог Владимир Кузьмин поделился с жителями полезной информацией.

Самарский кардиолог Владимир Кузьмин поделился с жителями полезной информацией. Он рассказал об эндокринных заболеваниях, которые могут затруднить работу сердца.

По словам Кузьмина, все зависит от специфики болезни. Среди самых частых, специалист выделяет следующие:

— Диабет. При этом заболевании есть большой шанс прогрессии ишемической болезни сердца;

— Гипертиреоз. Его часто сопровождают аритмия, тахикардия и сердечная недостаточность;

— Гипотиреоз. Людям с этим заболеванием рекомендуется следить за брадикардией и уровнем холестерина;

— Синдром Кушинга. Частые симптомы — гипертония, гиперлипедимия и инсулинорезинстентность;

— Феохромоцитома. При ней также часто проявляется гипертония и тахикардия;

— Акромегалия. Возрастает риск инфаркта миокарда, а также сердечной недостаточности и аритмии.

Врач рекомендует регулярно проходить обследования, чтобы начать лечение как можно раньше.

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