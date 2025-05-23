Кардиолог из Самары Кузьмин рассказал о влияющих на сердце эндокринных болезнях

Самарский кардиолог Владимир Кузьмин поделился с жителями полезной информацией. Он рассказал об эндокринных заболеваниях, которые могут затруднить работу сердца.
По словам Кузьмина, все зависит от специфики болезни. Среди самых частых, специалист выделяет следующие:
— Диабет. При этом заболевании есть большой шанс прогрессии ишемической болезни сердца;
— Гипертиреоз. Его часто сопровождают аритмия, тахикардия и сердечная недостаточность;
— Гипотиреоз. Людям с этим заболеванием рекомендуется следить за брадикардией и уровнем холестерина;
— Синдром Кушинга. Частые симптомы — гипертония, гиперлипедимия и инсулинорезинстентность;
— Феохромоцитома. При ней также часто проявляется гипертония и тахикардия;
— Акромегалия. Возрастает риск инфаркта миокарда, а также сердечной недостаточности и аритмии.
Врач рекомендует регулярно проходить обследования, чтобы начать лечение как можно раньше.
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