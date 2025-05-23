«Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня

Что касается нерезидентов, то сумма вознаграждения будет 200 рублей. В банке заметили, что комиссия не будет применяться при открытии счета, доступ к которому обеспечивается через использование дебетовой платежной карточки. Вместе с тем комиссию не возьмут, если белорус открывает расчетный счет через интернет-банкинг или М-банкинг. Также в некоторых случаях плату за открытие счета не возьмут с физических лиц, являющихся нерезидентами.