«Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня. Подробности рассказали в пресс-службе финансового учреждения.
«Со 2 июня вводим вознаграждение за открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте, в частности в долларах США и евро», — уточнили в сообщении.
В пресс-службе банка добавили, что для резидентов сумма комиссии составит 100 рублей.
Вместе с тем для отдельных категорий белорусов она окажется 20 рублей. В «Беларусбанке» уточнили, что под отдельными категориями граждан понимаются физлица, являющиеся резидентами, и имеющие на момент открытия счета право на получение пенсии, согласно законодательству. Также речь идет про участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп.
Что касается нерезидентов, то сумма вознаграждения будет 200 рублей. В банке заметили, что комиссия не будет применяться при открытии счета, доступ к которому обеспечивается через использование дебетовой платежной карточки. Вместе с тем комиссию не возьмут, если белорус открывает расчетный счет через интернет-банкинг или М-банкинг. Также в некоторых случаях плату за открытие счета не возьмут с физических лиц, являющихся нерезидентами.
Кстати, правила пользования банковскими карточками изменились в Беларуси с 22 мая.
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