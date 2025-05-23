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«Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня

«Беларусбанк» сказал про введение комиссии со 2 июня при открытии некоторых счетов.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня. Подробности рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

«Со 2 июня вводим вознаграждение за открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте, в частности в долларах США и евро», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе банка добавили, что для резидентов сумма комиссии составит 100 рублей.

Вместе с тем для отдельных категорий белорусов она окажется 20 рублей. В «Беларусбанке» уточнили, что под отдельными категориями граждан понимаются физлица, являющиеся резидентами, и имеющие на момент открытия счета право на получение пенсии, согласно законодательству. Также речь идет про участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп.

Что касается нерезидентов, то сумма вознаграждения будет 200 рублей. В банке заметили, что комиссия не будет применяться при открытии счета, доступ к которому обеспечивается через использование дебетовой платежной карточки. Вместе с тем комиссию не возьмут, если белорус открывает расчетный счет через интернет-банкинг или М-банкинг. Также в некоторых случаях плату за открытие счета не возьмут с физических лиц, являющихся нерезидентами.

Кстати, правила пользования банковскими карточками изменились в Беларуси с 22 мая.

Ранее Минтруда назвало белорусам пять частых ошибок при оформлении отпуска.

Тем временем в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.

Кроме того, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.