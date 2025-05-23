При покупке домашних животных две жительницы Прикамья пострадали от мошенничества

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что с аккаунта, где было размещено объявление о продаже щенка и велась переписка с жительницей Оханска, было совершено еще одно мошенничество — в отношении 35-летней жительницы Нытвы. Нытвенка намеревалась приобрести котенка. Онлайн-переводом она внесла аванс в размере 3255 рублей, но в назначенный день ей не привезли котенка. Через некоторое время владелица в переписке пообещала привезти котенка позже, но покупательнице его так и не доставили. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.