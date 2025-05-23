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Блогеру-мошеннице из Екатеринбурга Улановой грозит 10 лет тюрьмы

Блогеру Екатерине Улановой грозит тюрьма.

В Екатеринбурге блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой грозит 10 лет тюрьмы. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков в своем telegram-канале.

«Спустя полтора года Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база — более 200 эпизодов мошенничества», — отметил депутат. По его словам, более 800 клиентов ждут допроса у силовиков.

Напомним, Уланова в социальной сети обещала по низким ценам продать дорогостоящие товары. Покупатели «Уланова-бюро» оплачивали их, однако не получали покупок, денежные средства им не возвращались. В частности, одна покупательница, пожилая женщина, потратившая на эти цели все сбережения, из-за переживаний перенесла инсульт. Расследование уголовного дела взял на свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин.