Блогеру-мошеннице из Екатеринбурга Улановой грозит 10 лет тюрьмы

Напомним, Уланова в социальной сети обещала по низким ценам продать дорогостоящие товары. Покупатели «Уланова-бюро» оплачивали их, однако не получали покупок, денежные средства им не возвращались. В частности, одна покупательница, пожилая женщина, потратившая на эти цели все сбережения, из-за переживаний перенесла инсульт. Расследование уголовного дела взял на свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин.