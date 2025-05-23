В овощах из Пермского края нашли повышенную дозу пестицидов и нитратов

В январе 2025 года организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в две тысячи рублей. Агрокомпания попыталась оспорить такое решение. Тем не менее Пермский районный суд оставил постановление в силе. 19 мая решение о штрафе вступило в законную силу.