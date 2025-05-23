В овощах из Пермского края нашли повышенную дозу пестицидов и нитратов

Специалисты обнаружили в овощах из Пермского края повышенную дозу пестицидов и нитратов, сообщает управление Россельхознадзора.
Как рассказывает ведомство, проблемы с использованием химикатов обнаружились во время проверки в ООО «Научно-производственная фирма “Садоводство”. С 20 ноября по 3 декабря 2024 года управление проводило внеплановые проверочные мероприятия. Они были инициированы по требованию прокуратуры.
Во время проверки ведомство изучило протоколы исследований, которые проводили в лабораториях филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области. Как оказалось, сразу в нескольких овощах было завышено количество химикатов.
«Было выявлено, что в картофеле, белокочанной капусте, свекле, моркови установлено превышение норматива нитратов и пестицидов. Также информация о применении пестицидов не указана во ФГИС “Сатурн”, тем самым нарушена ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ “О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами”, — рассказывает управление Россельхознадзора в регионе.
В январе 2025 года организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в две тысячи рублей. Агрокомпания попыталась оспорить такое решение. Тем не менее Пермский районный суд оставил постановление в силе. 19 мая решение о штрафе вступило в законную силу.