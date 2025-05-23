«Смотрю в окно на пробку и плачу, собираясь». Дорожные работы намертво заперли Шушары

«В Шушарах дорожные службы перекрыли сразу все выезды, оставив один! Пробки с 5:30 утра даже во дворах, люди до сих пор не могут выехать на работу», — пишет читательница. По словам автомобилистов, машины стоят без движения по 50 минут и по два часа едут от одной улице к другой, когда раньше этот путь занимал несколько минут. А выезд на Московское шоссе и вовсе закрыт, пишет читательница Анна.