«Смотрю в окно на пробку и плачу, собираясь». Дорожные работы намертво заперли Шушары

Дорожная ситуация в Шушарах второй день заставляет водителей страдать в пробках, пожаловались читатели «Фонтанки» 23 мая. По данным пользователей «Яндекс. Карт», ограничения и перекрытия ввели одновременно на нескольких улицах: на Первомайской, Окуловской улицах, развязке Школьной улицы с Московским шоссе, Старорусском проспекте, Новгородском проспекте у перекрестка с Пушкинской и возле Шушарской дороги.
«В Шушарах дорожные службы перекрыли сразу все выезды, оставив один! Пробки с 5:30 утра даже во дворах, люди до сих пор не могут выехать на работу», — пишет читательница. По словам автомобилистов, машины стоят без движения по 50 минут и по два часа едут от одной улице к другой, когда раньше этот путь занимал несколько минут. А выезд на Московское шоссе и вовсе закрыт, пишет читательница Анна.
В двенадцатом часу дня картина не поменялась: «Яндекс. Карты» до сих пор рисуют бордовые заторы на Вишерской, Пушкинской, Школьной и других улицах Шушар. В «Разговорчиках» страдают от ожидания в пробках и советуют прихватить с собой еды и воды. «Я сам смотрю в окно на пробку и плачу, собираясь», — написал один из пользователей.
На сайте Государственной административно-технической инспекции есть информация только об одном из указанных ограничений — на Новгородском проспекте от Шушарской дороги до Пушкинской улицы. Там из-за размещения временных ограждений до октября ограничено движение с организацией объезда по временной дороге.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ, дороги внутри Шушар, где сейчас ввели ограничения, не входят в перечень дорог общего пользования, поэтому при работах на них не требуется распоряжение инспекции. «Фонтанка» задала вопрос КРТИ Петербурга.