В Иркутске закроют проезд по улице Красноармейской с 23 мая по 2 июня

В Иркутске с 18:00 23 мая до 20:00 2 июня 2025 года будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Красноармейской в районе ее пересечения с улицей Дзержинского. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничения коснутся обоих направлений движения.
— Там проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях, — сказано в сообщении администрации.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты движения. Для объезда закрытого участка можно использовать параллельные улицы.
Напомним, в Иркутске с 23 мая будет полностью перекрыт участок улицы Трилиссера в районе пересечения с Партизанской. Также закроют движение по Баррикад до 20 августа.