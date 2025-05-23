В Иркутске закроют проезд по улице Красноармейской с 23 мая по 2 июня

В Иркутске с 18:00 23 мая до 20:00 2 июня 2025 года будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Красноармейской в районе ее пересечения с улицей Дзержинского. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничения коснутся обоих направлений движения.