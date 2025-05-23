В Севастополе снесли почти 450 незаконных ларьков

С начала 2025 года в Севастополе демонтировали 447 незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели рейд. Мероприятие прошло в Ленинском и Гагаринском районах.
«Незаконные торговые объекты были демонтированы», — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что торговцам не раз поступали уведомления о нарушении действующего законодательства. Жителей также предупреждают, что покупать продукты в местах незаконной торговли может быть опасно для здоровья.