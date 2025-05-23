Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе снесли почти 450 незаконных ларьков

В Севастополе демонтировали 447 незаконных ларьков с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Севастополе демонтировали 447 незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели рейд. Мероприятие прошло в Ленинском и Гагаринском районах.

«Незаконные торговые объекты были демонтированы», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что торговцам не раз поступали уведомления о нарушении действующего законодательства. Жителей также предупреждают, что покупать продукты в местах незаконной торговли может быть опасно для здоровья.