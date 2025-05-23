Более пяти тысяч свердловских выпускников написали первый ЕГЭ

На Среднем Урале стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 23 мая в регионе работали 180 пунктов проведения экзамена, первый ЕГЭ по истории, литературе и химии сдали свыше 5,3 тысячи выпускников.
Экзамен по истории включает в себя 21 задание, по химии — состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. По литературе школьникам нужно написать сочинение не менее 200 слов.
Как отметили в минобре, в этом году сохранено право на пересдачу для улучшения результата одного из предметов по выбору участника. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.
Результаты сегодняшнего экзамена свердловские выпускники узнают не позднее 5 июня.