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Более пяти тысяч свердловских выпускников написали первый ЕГЭ

Результаты экзаменов по истории, литературе и химии станут известны в начале июня.

На Среднем Урале стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 23 мая в регионе работали 180 пунктов проведения экзамена, первый ЕГЭ по истории, литературе и химии сдали свыше 5,3 тысячи выпускников.

Экзамен по истории включает в себя 21 задание, по химии — состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. По литературе школьникам нужно написать сочинение не менее 200 слов.

Как отметили в минобре, в этом году сохранено право на пересдачу для улучшения результата одного из предметов по выбору участника. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

Результаты сегодняшнего экзамена свердловские выпускники узнают не позднее 5 июня.