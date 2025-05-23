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Жительница Дудинки взяла кредит, чтобы погасить долг по кредитам

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с должницы долг по кредитам, превышающий 2 млн рублей.

Источник: Reuters

Для этого женщина взяла кредит.

В пресс-службе ведомства пояснили, что жительница Дудинки взяла несколько кредитов в банках, а затем лишилась работы. Из-за этого у нее возникла большая задолженность. Суд обязал ее вернуть кредитным организациям более 2 млн рублей.

Приставы наложили на счета женщины ограничения, также запрет регистрационных действий был введен в отношении двух квартир должницы, расположенных в Дудинке и Красноярске. В случае, если женщина не закрыла бы свои долги, квартиры могли продать.

«Чтобы имущество не ушло с молотка, должница устроилась на работу и взяла кредит, при помощи которого оплатила задолженность в полном объеме, включая исполнительный сбор», — рассказали в пресс-службе.

Судебные приставы региона пояснили, что исполнительное производство закрыто в связи с полной оплатой долга.