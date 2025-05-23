Жительница Дудинки взяла кредит, чтобы погасить долг по кредитам

Для этого женщина взяла кредит.
В пресс-службе ведомства пояснили, что жительница Дудинки взяла несколько кредитов в банках, а затем лишилась работы. Из-за этого у нее возникла большая задолженность. Суд обязал ее вернуть кредитным организациям более 2 млн рублей.
Приставы наложили на счета женщины ограничения, также запрет регистрационных действий был введен в отношении двух квартир должницы, расположенных в Дудинке и Красноярске. В случае, если женщина не закрыла бы свои долги, квартиры могли продать.
«Чтобы имущество не ушло с молотка, должница устроилась на работу и взяла кредит, при помощи которого оплатила задолженность в полном объеме, включая исполнительный сбор», — рассказали в пресс-службе.
Судебные приставы региона пояснили, что исполнительное производство закрыто в связи с полной оплатой долга.