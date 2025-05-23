Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи (до 15 июня).Принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство (до 15 июня).Принять меры для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки (до 15 июня).Внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья (к 15 июля).Внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан (к 15 июля).