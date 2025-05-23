Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости Президент Владимир Путин поручил до 15 июня внести предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению “Инфраструктура для жизни” представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — поручил глава государства.
Срок исполнения — 15 июня 2025 года.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля, опубликовали на сайте Кремля.
Путин также поручил:
Представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи (до 15 июня).Принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство (до 15 июня).Принять меры для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки (до 15 июня).Внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья (к 15 июля).Внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан (к 15 июля).