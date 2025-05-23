Медведь вышел к школе в Усть-Илимском районе

На этой неделе сотрудники полиции зафиксировали три случая выхода медведя в Усть-Илимском округе. 22 мая в дежурную часть поступило сообщение от директора школы поселка Подъеланка. Она рассказала полицейским, что ранним утром со стороны лесного массива к территории школы вышел хищник.
Услышав приближение сторожа, косолапый убежал.
Подобный случай зафиксирован в поселке Бадарма, там дикий зверь вышел к жилому дому.
В поселке Невон Усть-Илимского района рысь пробралась на фермерское хозяйство. В ходе инцидента пострадал домашний скот местной жительницы.
На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими проводится совместная работа с охотоведами и представителями местных администраций, направленная на информирование и обеспечение безопасности граждан.
Полицейские призывают граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника.
Напомним, что медведя заметили в Саянске. Видео с опасным хищником очевидцы опубликовали в соцсетях. Опасный хищник сначала пересек проезжую часть, а затем забежал на территорию детского дома-интерната «Забота».