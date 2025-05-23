Медведь вышел к школе в Усть-Илимском районе

На этой неделе сотрудники полиции зафиксировали три случая выхода медведя в Усть-Илимском округе. 22 мая в дежурную часть поступило сообщение от директора школы поселка Подъеланка. Она рассказала полицейским, что ранним утром со стороны лесного массива к территории школы вышел хищник.