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Медведь вышел к школе в Усть-Илимском районе

Хищника заметила директор.

Источник: ГУ МВД

На этой неделе сотрудники полиции зафиксировали три случая выхода медведя в Усть-Илимском округе. 22 мая в дежурную часть поступило сообщение от директора школы поселка Подъеланка. Она рассказала полицейским, что ранним утром со стороны лесного массива к территории школы вышел хищник.

Услышав приближение сторожа, косолапый убежал.

Подобный случай зафиксирован в поселке Бадарма, там дикий зверь вышел к жилому дому.

В поселке Невон Усть-Илимского района рысь пробралась на фермерское хозяйство. В ходе инцидента пострадал домашний скот местной жительницы.

На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими проводится совместная работа с охотоведами и представителями местных администраций, направленная на информирование и обеспечение безопасности граждан.

Полицейские призывают граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника.

Напомним, что медведя заметили в Саянске. Видео с опасным хищником очевидцы опубликовали в соцсетях. Опасный хищник сначала пересек проезжую часть, а затем забежал на территорию детского дома-интерната «Забота».