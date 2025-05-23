Власть готовит грандиозную аферу: Закупки газа в Молдове становятся тайной — потребителям сообщат конечный тариф

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) больше не будет раскрывать механизм формирования тарифов.
Причина — якобы засекреченная закупочная цена газа, установленная компанией «Энергоком» в рамках конфиденциального контракта.
Потребителям будут сообщать только конечный тариф, без расшифровки и подробностей. НАРЭ решит, постановит и объявит тариф.
Ранее тарифы обсуждались публично, с учётом закупочной цены.
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