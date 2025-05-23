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Власть готовит грандиозную аферу: Закупки газа в Молдове становятся тайной — потребителям сообщат конечный тариф

Потребителям будут сообщать только конечный тариф на газ, без расшифровки и подробностей.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) больше не будет раскрывать механизм формирования тарифов.

Причина — якобы засекреченная закупочная цена газа, установленная компанией «Энергоком» в рамках конфиденциального контракта.

Потребителям будут сообщать только конечный тариф, без расшифровки и подробностей. НАРЭ решит, постановит и объявит тариф.

Ранее тарифы обсуждались публично, с учётом закупочной цены.

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