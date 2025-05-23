Управление капстроительства Уфы возглавил Ильдар Исламов

Отмечается, что новый руководитель имеет значительный опыт в строительной сфере. До назначения он в течение нескольких лет занимал пост главы службы строительного надзора Уфы. В профессиональной биографии Исламова также значится работа в Арланском управлении по содержанию промысловых дорог и в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.