Управление капстроительства Уфы возглавил Ильдар Исламов

На должность начальника управления капитального строительства Уфы назначен Ильдар Исламов, уроженец Нефтекамска. Соответствующая информация размещена на официальном портале городской администрации.
Отмечается, что новый руководитель имеет значительный опыт в строительной сфере. До назначения он в течение нескольких лет занимал пост главы службы строительного надзора Уфы. В профессиональной биографии Исламова также значится работа в Арланском управлении по содержанию промысловых дорог и в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.
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