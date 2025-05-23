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Управление капстроительства Уфы возглавил Ильдар Исламов

В Уфе стал известен новый глава УКС мэрии.

Источник: Комсомольская правда

На должность начальника управления капитального строительства Уфы назначен Ильдар Исламов, уроженец Нефтекамска. Соответствующая информация размещена на официальном портале городской администрации.

Отмечается, что новый руководитель имеет значительный опыт в строительной сфере. До назначения он в течение нескольких лет занимал пост главы службы строительного надзора Уфы. В профессиональной биографии Исламова также значится работа в Арланском управлении по содержанию промысловых дорог и в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

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