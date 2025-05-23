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Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме — Попова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнила, что сотрудники ведомства проводят исследования по состоянию воды в Черном море, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров.

«На территории Республики Крым и Севастополя отклонений мы не видим. Все соответствует норме по всем показателям, по всем пробам», — цитирует Попову РИА Новости.

В норме и показатели на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи, добавила Попова.

Глава ведомства также проинформировала, что санитарно-эпидемиологическое заключение на работу получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.