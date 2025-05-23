В Калининграде активно идет ремонт тротуаров

«Уже обустроен тротуар к детсаду № 124 на Печатной. Также обновили тротуар в районе детской поликлиники на Марины Расковой. Появилась дорожка между Зорге и Флотской у школы № 58, а в микрорайоне “Восток” мостим “протоптыши” вместе с УК. К маю дорожники обновили тротуары на Ленинском проспекте, в Прибрежном, на Озерова, Дадаева, Ленинградской», — сообщила глава администрации Елена Дятлова.