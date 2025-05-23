В Калининграде активно идет ремонт тротуаров

В администрации Калининграда рассказали, как идут работы по ремонту тротуаров.
Напомним, в 2025 году при финансовой поддержке областного правительства на тротуары областного центра направлено 706 млн рублей.
«Уже обустроен тротуар к детсаду № 124 на Печатной. Также обновили тротуар в районе детской поликлиники на Марины Расковой. Появилась дорожка между Зорге и Флотской у школы № 58, а в микрорайоне “Восток” мостим “протоптыши” вместе с УК. К маю дорожники обновили тротуары на Ленинском проспекте, в Прибрежном, на Озерова, Дадаева, Ленинградской», — сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Завершается укладка асфальта у ДЮЦ на Молодёжной. Тротуары также появятся у детских садов № 131 по Судостроительной, № 31 на Сергея Тюленина и у школы № 29 по Машиностроительной.
В работе также — Чайковского, Беговая, Альпийская, Аксакова и другие улицы. Готовятся к ремонту Трамвайный переулок, проспект Победы, Сержантская. До августа обустроим тротуар вдоль Московского проспекта от Дачной до Суздальской.
Обновляют тротуары на Мариенко, Букетной, Сурикова и других улицах в рамках комплексных работ и текущего содержания.