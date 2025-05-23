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Федорищев поздравил в Тольятти гимназию во имя Всех Русских Святых с 30-летием

В 2025 году Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых празднует свой тридцатилетний юбилей.

В 2025 году Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых празднует свой тридцатилетний юбилей.

Глава региона поздравил с праздником директора гимназии, ректора Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского отцу Дмитрия, педагогический состав, учеников и их родителей.

Под сводами этого образовательного учреждения получают знания и воспитание около 450 мальчиков и девочек, включая малышей дошкольного отделения «Мозаика».

Учебный процесс обеспечивают около сотни учителей, вкладывающих душу и сердце в развитие подрастающего поколения.

Поздравляя коллектив гимназии, Вячеслав Федорищев выразил искренние пожелания благополучия, крепкого здоровья и успехов в дальнейших благородных делах.

Особо отмечалось высокое предназначение педагогического труда, осуществляемого в стенах школы: воспитывая детей в атмосфере духовной любви, мудрости и нравственной чистоты, педагоги исполняют священную миссию, формирующую будущую судьбу нации.

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