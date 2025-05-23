Роспотребнадзор рассказал, где в Перми детей чаще всего кусают клещи

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что с начала сезона в медицинские учреждения обратились 6886 жителей региона после укуса клещей, среди них 1575 детей. С 1 мая количество пострадавших увеличилось в 5−6 раз. Почти 50% снятых с людей клещей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.