Роспотребнадзор рассказал, где в Перми детей чаще всего кусают клещи

Места, в которых детей чаще всего кусают клещи, назвали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
В мае и июне в Пермском крае благодаря природно-климатическим особенностям создаются благоприятные условия для клещей. Эти членистоногие опасны тем, что могут передавать человеку смертельные вирусы.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что с начала сезона в медицинские учреждения обратились 6886 жителей региона после укуса клещей, среди них 1575 детей. С 1 мая количество пострадавших увеличилось в 5−6 раз. Почти 50% снятых с людей клещей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.
В Роспотребнадзоре рассказали, что детей чаще всего кусают во время посещения ими парковых зон, садов, огородов и леса.
«Отличительной особенностью детей от взрослых является их высокая активность, отсутствие настороженности на территориях риска, что увеличивает вероятность их встречи с клещами», — пояснили в ведомстве сайту perm.aif.ru.
Напомним, как защитить себя и и детей от опасных насекомых, рассказывал врач-эпидемиолог. Подробнее об этом читайте в материале сайта perm.aif.ru.