Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям регионов рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации… рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года, ответственные — региональные власти.