Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации… рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах», — говорится в перечне поручений.