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Жительницу блокадного Ленинграда оштрафовали на 10 тысяч рублей за дискредитацию армии

Куйбышевский районный суд Петербурга 23 мая рассмотрел административное дело в отношении 84-летней жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Васильевой. Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в пикете 24 февраля этого года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», поддержать Васильеву пришли более 50 человек. Из-за этого на Караванной улице выстроилась очередь, а слушатели заняли все подоконники в коридоре и на лестнице.

Административный протокол о дискредитации армии на Васильеву составили в апреле. Поводом стал одиночный пикет в годовщину начала СВО — 24 февраля 2025 года.

Людмила Васильева стала известна, когда начала выходить на пикеты и акции в 2022 году, в прошлом году она пыталась стать кандидатом в губернаторы Петербурга, выступая как представитель оппозиции. Ей не удалось получить регистрацию на выборах.