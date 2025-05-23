Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Нижегородской области

«Экзамен сегодня проходит в штатном режиме. Без дополнительного использования какого-то электронного материала. Наш пункт работает до 4 июня. Мы очень волнуемся. Наша работа направлена на то, чтобы все дети в равных и комфортных условиях сдали экзамены», — поделилась руководитель ППЭ Алена Зайцева.