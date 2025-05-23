Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Нижегородской области

Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в Нижегородской области. Сегодня, 23 мая, ребята сдают историю, литературу и химию. Один пункт проведения экзамена (ППЭ) — лицей № 8 им. академика Е. К. Федорова в Нижнем Новгороде посетил корреспондент ИА «Время».
Сегодня в данном лицее экзамен по истории пишут 98 учеников из 20 школ Нижегородского района.
«Сегодня я общественный наблюдатель. Могу находиться в пункте проведения экзамена, свободно перемещаться, заходить в аудитории. Моя задача — смотреть за порядком проведения, чтобы все участники выполняли свои обязанности», — рассказала начальник отдела общего образования администрации Нижегородского района, общественный наблюдатель Татьяна Зайцева.
Кстати, по ее словам, в аудитории, где школьники пишут экзамены, может находиться только один общественный наблюдатель. Каждый из них проходит обязательный инструктаж по процедуре проведения ЕГЭ.
«Экзамены — очень сложный период в жизни выпускников. Дети должны высыпаться, нормально питаться, отдыхать», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Она напомнила, что родители — самые важные и близкие люди для детей. Поэтому взрослым рекомендуют прятать волнение и просто поддерживать выпускников.
«Экзамен сегодня проходит в штатном режиме. Без дополнительного использования какого-то электронного материала. Наш пункт работает до 4 июня. Мы очень волнуемся. Наша работа направлена на то, чтобы все дети в равных и комфортных условиях сдали экзамены», — поделилась руководитель ППЭ Алена Зайцева.
Напомним, что сегодня дети сдают экзамены по истории, литературе и химии. Уже 27 мая школьникам предстоит написать математику базового уровня и профильного уровня, 30 мая — русский язык, 2 июня — обществознание и физику, 5 июня — биологию, географию, иностранные языки (письменная часть), а 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатику. Организованы резервные дни в основной период сдачи, а также дополнительные дни для сдачи ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч нижегородских одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ в 2025 году.