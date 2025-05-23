От вшей до гепатита: чем могут заразиться дети в летнем лагере и как этого избежать

— Бывает так, что дети приезжают в лагерь, а у них идет инкубационный период какого-либо заболевания. Они еще не болеют, но болезнь уже зародилась. Это могут быть ветряная оспа, вирусный гепатит А и другие инфекции, рино- и аденовирусы. Необязательно, что это случится, но все же подобное может произойти, — предупредил врач.