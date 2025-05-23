От вшей до гепатита: чем могут заразиться дети в летнем лагере и как этого избежать

Не за горами лето — время долгожданных каникул, новых приключений и впечатлений. Многие дети готовятся отправиться в лагерь, чтобы отдохнуть. Однако важно помнить, что каникулы могут омрачиться инфекциями или другими неприятностями со здоровьем. Чем можно заразиться в лагере и как защитить от этого ребенка, «Вечерней Москве» рассказал терапевт Андрей Кондрахин.
Чем может заразиться ребенок.
В детских лагерях собираются ребята с совершенно разным иммунитетом, заметил специалист. Они длительное время проводят в замкнутых пространствах (жилых комнатах, кружковых, столовой и других). В этом случае возможны самые разные варианты. Самой частой проблемой на отдыхе становится простуда. В детских коллективах могут распространяться грипп и ОРВИ.
— Бывает так, что дети приезжают в лагерь, а у них идет инкубационный период какого-либо заболевания. Они еще не болеют, но болезнь уже зародилась. Это могут быть ветряная оспа, вирусный гепатит А и другие инфекции, рино- и аденовирусы. Необязательно, что это случится, но все же подобное может произойти, — предупредил врач.
При этом Кондрахин заверил: вряд ли у кого-то из детей будет «экзотическое» заболевание. Перед отправлением в лагерь родители предоставляют справки о здоровье ребенка, для которых он проходит медицинский осмотр.
Терапевт подчеркнул: ребенок должен знать, что нельзя пользоваться чужими предметами гигиены (например, зубной щеткой, расческой).
— Надо не забывать, что может возникнуть такая неприятность, как педикулез. Дети находятся в очень близком контакте друг с другом. Поэтому все вещи должны быть индивидуальными. Тогда вероятность возникновения инфекции сократится, — объяснил специалист.
Личная гигиена.
Чтобы не испортить каникулы, ребенку нужно объяснить важность гигиены, подчеркнул терапевт. Мытье рук, чистка зубов, пользование дезинфицирующими салфетками позволит сократить вероятность заболеваний.
По словам специалиста, перед отправкой в лагерь нужно объяснить ребенку и другие правила, которые помогут исключить возможность заболевания:
— При изменении погоды он должен сразу среагировать. Например, если ребенок промок, промочил ноги, он должен знать, что нужно переодеться в сухие вещи. Важен и коммуникативный момент, чтобы он смог рассказать вожатому. А взрослый подскажет, что сделать.
Следует избегать подозрительных водоемов, не использовать их для мытья фруктов, овощей, рук, а выбирать те, что проверены. Желательно, чтобы у ребенка вода всегда была с собой, добавил врач.
Купание и солнечные ванны.
Также важно объяснить ребенку, что перед тем как идти купаться (будь то озеро, река или море), нужно охладиться в тени. Врач предупредил, что температура тела должна немного снизиться до захода в воду. Нельзя проводить в ней много времени и допускать переохлаждения:
— Если ребенок замерзает — это проявляется сонливостью, зевотой, мурашками. Губы синеют. Нужно выходить на сушу.
Ребенку лучше проводить время в тени и не гулять в период с 12 до 15 часов дня. В это время особенно активно солнце. Также важно поддерживать питьевой режим, продолжил терапевт.
— Бутылка воды тоже должна быть личной, чтобы ребенок не пил из чужой. При этом набирать жидкость лучше в столовой. Там всегда есть кипяченая вода. Она должна быть теплой, чтобы ребенок не простыл, — напомнил Кондрахин.
Как собрать аптечку ребенку в лагерь.
В детских лагерях есть медицинские комнаты, в которых ребенку придут на помощь, если с ним что-то случится. Поэтому с собой ему нужно дать только те медикаменты, которые он принимает по индивидуальному назначению, репелленты от комаров и клещей. Все остальные лекарства находятся у медиков в аптечках, состав которых нормирован законом.
— Не надо пытаться положить ребенку с собой большое количество лекарств и рассказать, как их применять, если раньше он их не употреблял. Например, антигистаминные препараты — на них тоже может возникнуть аллергия, — предостерег Кондрахин.
Важно объяснить ребенку, что лекарства, которые он возьмет с собой, предназначены только для него. Он не должен пытаться «лечить» своих друзей по лагерю, уточнил специалист.
По мнению терапевта, детям нужно наладить связь с вожатыми в лагере, чтобы они не стеснялись обратиться за помощью. Иногда ребята скрывают, что с ними что-то не так.
— Надо объяснить, что никто ругать не будет. Все просто помогут. Задача — чтобы все отдохнули хорошо, — заключил Кондрахин.
Если для большинства детей лето — это время отдыха и восстановления после напряженного учебного года, то для родителей оно часто становится тревожным периодом, потому что они гадают: как помочь ребенку провести каникулы с пользой, чтобы осенью без труда вернуться в школу. Советами с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Татьяна Василькова.