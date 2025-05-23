Как понять, что в организме не хватает меланина, и как проявляется его избыток

Меланин — это больше, чем просто «краситель» кожи, волос и глаз: он выполняет важнейшие функции защиты от ультрафиолета, замедляет фотостарение и поддерживает иммунную систему. Баланс этого пигмента в организме определяет не только оттенок кожи, но и ее здоровье — при дефиците мы рискуем ожогами и повышенной светочувствительностью, а при избытке сталкиваемся с пигментными пятнами и неровным тоном. Понимание того, как синтез меланина регулируется, какие есть типы пигмента и как диагностировать нарушения, поможет вовремя скорректировать уход: от правильного питания и умеренного солнца до консультации дерматолога. Берегите «солнечный фильтр» внутри себя, следите за балансом меланина и наслаждайтесь здоровой и ровной кожей!