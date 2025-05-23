Комиссия по здравоохранению одобрила новые изменения в законе о борьбе с курением: Где запретят курить?

Проект предусматривает новые регламенты для табачных изделий, ужесточение ограничений на курение в ряде общественных мест, а также запрет на никотиновые пакетики.
Среди мест, в которых предлагается запретить курение, указаны: детские игровые площадки, спортивные площадки, парки аттракционов, зоопарки, аквапарки, пляжи, территории возле бассейнов, остановки общественного транспорта, зоны посадки пассажиров, подземные пешеходные переходы.
Во время заседания депутат Владимир Односталко отметил необходимость создания специально оборудованных мест для курения, чтобы закон мог работать. Он также поинтересовался, что будет с курилкой в здании парламента, которая размещена с нарушениями.
«Есть норма, что от двери или открытого окна должно быть 10 метров для курения. Но если дверь закрыта — это не проблема», — уточнил председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Адриан Белый.
Закон также будет дополнен положением: «Расстояние менее 10 метров, измеренное радиально, означает — расстояние, установленное по прямой линии в любом направлении от любой точки внешнего края элементов доступа: порог, терраса, пандус, перила у дверей или открытых окон. Зона запрета применяется равномерно в форме круглого периметра вокруг каждого из указанных элементов».
«Мы провели консультации с профильными органами, и данные формулировки были выработаны по результатам этих обсуждений, чтобы инспекторам было легче зафиксировать возможное нарушение. Надеемся, что это сработает», — добавил Белый, отметив, что за последние годы было зафиксировано несколько сотен случаев курения в запрещённых местах.
Также Комиссия по здравоохранению отклонила ряд формулировок и предложений Министерства здравоохранения, так как юридическое управление парламента сочло их противоречащими директивам Европейского союза.
В то же время было одобрено предложение о запрете никотиновых пакетиков — продукта, который доступен в большинстве европейских стран, включая Румынию и Украину. При этом директивы ЕС не запрещают этот продукт, но он запрещён, например, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и России.
Несколько депутатов предупредили Министерство здравоохранения о риске незаконной торговли этим продуктом, но представители министерства отметили, что и обычные сигареты не запрещены, а нелегальный рынок всё равно существует, и настаивали на запрете никотиновых пакетиков.
Предложенный Министерством здравоохранения законопроект должен быть принят во втором чтении до 30 мая.