Комиссия по здравоохранению одобрила новые изменения в законе о борьбе с курением: Где запретят курить?

В то же время было одобрено предложение о запрете никотиновых пакетиков — продукта, который доступен в большинстве европейских стран, включая Румынию и Украину. При этом директивы ЕС не запрещают этот продукт, но он запрещён, например, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и России.