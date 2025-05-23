Московский театр «Недослов» покажет в Самаре два инклюзивных спектакля

27 и 28 мая в театре «СамАрт» в Самаре пройдут показы спектаклей московского театра неслышащих актеров «Недослов». Гастроли состоятся в рамках федерального проекта «Большие гастроли».
27 мая зрителям представят детский спектакль «Коробка с карандашами» (0+) — истории о дружбе, честности и доброте, понятные и слышащим, и неслышащим.
28 мая покажут спектакль-концерт «Верни мне музыку» (6+) с хитами 70-х годов — от Магомаева до ABBA.
Театр «Недослов» существует более 20 лет, выступал в 40+ городах России и участвует в международных фестивалях. В своей работе артисты используют жестовый язык и визуальные средства, делая постановки доступными для всех.
Ранее мы писали, что 23 мая в Горький Центре состоится лекция с психологом Светланой Потаповой на тему «Музыка и тайный смысл: как тексты песен влияют на наши отношения» (16+).
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