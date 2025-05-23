На выходных в Омске перекроют улицу Ленина: изменятся маршруты транспорта

В Омске в ближайшие выходные ограничат движение по центральной улице. С 20:00 пятницы и до 20:00 воскресенья будет закрыт участок улицы Ленина — от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. Ограничение касается всех видов транспорта.