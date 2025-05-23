На выходных в Омске перекроют улицу Ленина: изменятся маршруты транспорта

В Омске в ближайшие выходные ограничат движение по центральной улице. С 20:00 пятницы и до 20:00 воскресенья будет закрыт участок улицы Ленина — от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. Ограничение касается всех видов транспорта.
Из-за перекрытия временно изменится схема движения общественного транспорта:
- Автобус № 25 пойдёт по Красному Пути и улице Интернациональной, затем повернёт на Площадь Победы, где будет ждать пассажиров. В обратном направлении — тем же маршрутом.
- Автобус № 73 проедет по улице Гагарина, затем через Лермонтова и Ленинградскую площадь к улице Маяковского.
- Троллейбус № 8 оба дня будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.
Водителям личного транспорта рекомендуют выбирать альтернативные маршруты — через улицы Гагарина, Тарскую, Спартаковскую, Партизанскую, Бударина и Щербанева.