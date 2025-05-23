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На выходных в Омске перекроют улицу Ленина: изменятся маршруты транспорта

В Омске в ближайшие выходные ограничат движение по центральной улице.

Источник: Freepik

В Омске в ближайшие выходные ограничат движение по центральной улице. С 20:00 пятницы и до 20:00 воскресенья будет закрыт участок улицы Ленина — от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. Ограничение касается всех видов транспорта.

Из-за перекрытия временно изменится схема движения общественного транспорта:

  • Автобус № 25 пойдёт по Красному Пути и улице Интернациональной, затем повернёт на Площадь Победы, где будет ждать пассажиров. В обратном направлении — тем же маршрутом.
  • Автобус № 73 проедет по улице Гагарина, затем через Лермонтова и Ленинградскую площадь к улице Маяковского.
  • Троллейбус № 8 оба дня будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.

Водителям личного транспорта рекомендуют выбирать альтернативные маршруты — через улицы Гагарина, Тарскую, Спартаковскую, Партизанскую, Бударина и Щербанева.