Пять татарстанских и один башкирский вуз вошли в рейтинг Forbes

Лидирует среди учебных заведений Татарстана в рейтинге Университет Иннополис, занимая 16-ю позицию. Казанский федеральный университет расположился на 20-й строчке списка. Казанская консерватория имени Жиганова заняла 48-е место. КНИТУ-КАИ находится на 70-й позиции, а КГМУ замыкает перечень татарстанских вузов на 77-м месте. На 78-ой строчке расположился Башкирский государственный медицинский университет.
В лонг-лист рейтинга вошло 524 учебных заведения.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сразу три университета Самары, как и в прошлом году, вошли в топ-100 рейтинга RAEX.