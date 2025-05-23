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Пять татарстанских и один башкирский вуз вошли в рейтинг Forbes

КАЗАНЬ, 23 мая, ФедералПресс. Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов. В список попали пять татарстанских вузов и одно высшее учебное заведение из Башкирии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Лидирует среди учебных заведений Татарстана в рейтинге Университет Иннополис, занимая 16-ю позицию. Казанский федеральный университет расположился на 20-й строчке списка. Казанская консерватория имени Жиганова заняла 48-е место. КНИТУ-КАИ находится на 70-й позиции, а КГМУ замыкает перечень татарстанских вузов на 77-м месте. На 78-ой строчке расположился Башкирский государственный медицинский университет.

В лонг-лист рейтинга вошло 524 учебных заведения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сразу три университета Самары, как и в прошлом году, вошли в топ-100 рейтинга RAEX.