Воронежец на «Порше» накопил штрафы за нарушения ПДД на 225 тысяч

Иномарку остановили на 545-м километре автодороги М4 «Дон». При проверке по базам данных выяснилось, что 42-летний водитель накопил штрафы на сумму, превышающая 225 тысяч рублей. Чтобы не лишаться машины, автолюбитель оплатил задолженность в присутствии приставов.