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Воронежец на «Порше» накопил штрафы за нарушения ПДД на 225 тысяч

Дабы не лишиться машины, он оплатил долг на месте остановки.

Вчера, 22 мая, программный комплекс «Паутина» определил маршрут передвижения «Порше», на котором неоднократно нарушались ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Иномарку остановили на 545-м километре автодороги М4 «Дон». При проверке по базам данных выяснилось, что 42-летний водитель накопил штрафы на сумму, превышающая 225 тысяч рублей. Чтобы не лишаться машины, автолюбитель оплатил задолженность в присутствии приставов.

— Любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных, — пояснили в ГАИ.