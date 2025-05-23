Воронежец на «Порше» накопил штрафы за нарушения ПДД на 225 тысяч

Вчера, 22 мая, программный комплекс «Паутина» определил маршрут передвижения «Порше», на котором неоднократно нарушались ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Иномарку остановили на 545-м километре автодороги М4 «Дон». При проверке по базам данных выяснилось, что 42-летний водитель накопил штрафы на сумму, превышающая 225 тысяч рублей. Чтобы не лишаться машины, автолюбитель оплатил задолженность в присутствии приставов.
— Любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных, — пояснили в ГАИ.