Движение транспорта изменится в Хабаровске 24 мая из-за полумарафона

В связи с проведением Всероссийского полумарафона 24 мая в Хабаровске временно изменится схема движения общественного транспорта. С 12:30 до 14:00 будут перекрыты улицы Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поэтому изменятся маршруты троллейбусов №№ 1, 4 и автобусов №№ 14, 19, 21, 29К, 29П, 34, 56, 58, 61К, 61С, 82.
С 14:00 до 20:00 будут введены дополнительные ограничения на участке улицы Карла Маркса до улицы Синельникова и развязки Карла Маркса — Ленинградская. Перекрытие затронет маршрут троллейбусов №№ 1, 2, 4, 28 и автобусов №№ 13, 14, 19, 21, 22, 26, 29К, 29П, 34, 35, 56, 58, 61К, 61С, 75, 82, 83П.
Более подробную информацию можно найти на сайте администрации города Хабаровска. Получить информацию о работе муниципальных маршрутов можно у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.
Жителей и гостей города при планировании поездок в центральную часть города просят учитывать данную информацию.