Движение транспорта изменится в Хабаровске 24 мая из-за полумарафона

В связи с проведением Всероссийского полумарафона 24 мая в Хабаровске временно изменится схема движения общественного транспорта. С 12:30 до 14:00 будут перекрыты улицы Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.