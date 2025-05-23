Шаги к долголетию. Названы доступные упражнения для жизни до 100 лет

Как отмечает ведущий эксперт по долголетию доктор Гарет Най, биомедицинский эксперт из университета Солфорда, чтобы жить до 100 лет, необязательно быть удачливым человеком или обладать отличной генетикой. Люди, которые живут долго, как правило, активны в повседневной жизни, но при этом не сосредотачиваются на программах упражнений.
«Те, кто работает в офисах, могли бы, например, перейти на работу стоя или пересмотреть свои маршруты по дороге на работу и обратно, чтобы внести изменения», — предлагает специалист. Это один из ключевых советов, которые помогают жить долго и повышают шансы прожить столетие.
Для увеличения продолжительности жизни важны не столько изнурительные тренировки, сколько постоянная активность в течение дня, называемая «всеми уровнями активности». Кто встает и больше двигается, как правило, живут дольше, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.
И эти данные подтверждаются рядом исследований, проведенных ранее, которые подчеркивали важность активного образа жизни для здоровья. Одна из недавних работ показала, что гиподинамия может повышать риск развития болезни Альцгеймера, причем независимо от интенсивности тренировок в спортзале, если вы сидите целый день на работе.
«Также важно отказаться и от вредных привычек и необходимо тщательно следить за своим рационом. И, конечно же, стоит сократить количество сахара и соли, которые тесно связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поможет дожить до 100 лет и полноценный сон — не менее семи-восьми часов в сутки. Сон менее семи часов в день связан с повышением риска смерти на 12%, а у тех, кто спит более восьми часов, риск увеличивается на 30%», — замечает эксперт.
Исследования показывают, что длительный дефицит сна может повысить риск развития таких заболеваний, как ожирение, болезни сердца и диабет второго типа.