Шаги к долголетию. Названы доступные упражнения для жизни до 100 лет

«Также важно отказаться и от вредных привычек и необходимо тщательно следить за своим рационом. И, конечно же, стоит сократить количество сахара и соли, которые тесно связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поможет дожить до 100 лет и полноценный сон — не менее семи-восьми часов в сутки. Сон менее семи часов в день связан с повышением риска смерти на 12%, а у тех, кто спит более восьми часов, риск увеличивается на 30%», — замечает эксперт.