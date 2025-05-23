МИД: в Крым приезжают туристы из США и стран Евросоюза

В Крым приезжают туристы в том числе из США и стран Европейского Союза. Об этом заявил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
По его словам, украинские СМИ распространяют информацию о том, что иностранцы не могут приехать в Крым. Представитель МИД подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.
«Я могу с полной уверенностью заявить, что Крым открыт для туристов, друзей, всех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями», — сказал Березовский в эфире Первого канала.
Представитель российского дипведомства уточнил, что большая часть иностранных туристов — жители стран бывшего СССР. Кроме того, на полуостров приезжают граждане стран ЕС.
«Буквально недавно общался с гражданами с американскими паспортами. В этом отношении у нас нет никаких запретов», — подчеркнул Березовский.
По его словам, иностранцы называют Крым замечательным местом для отдыха.