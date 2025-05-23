Глава Калининграда: В городе есть проблема с раздельным сбором мусора

В Калининграде существует проблема с сортировкой мусора. Об этом сообщил глава Калининграда Олег Аминов на заседании комиссии горсовета по ЖКХ в четверг, 22 мая.
Депутат Елена Гладилина обратила внимание, что операторы по вывозу отходов, видимо, сгребают содержимое всех контейнеров в один. Местные жители, ставшие свидетелями таких случаев, утверждают, что фактически никакой сортировки мусора не проводится.
На самом деле есть проблема с раздельным сбором мусора. Давайте, мы назначим рабочее совещание на июнь. Пригласим переработчика, министерство природных ресурсов и проговорим этот вопрос в городском совете.
По словам главы, два года назад обустройство площадок для переработки дотировались из регионального бюджета, однако потом между региональными ведомствами пошли разногласия и работу приостановили.
Недавно всплыла ещё одна проблема. После туристов, которые приезжают в Калининград, остаются горы мусора.