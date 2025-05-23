В Пермском крае 23 мая стартовал основной период ЕГЭ 2025 года. Всего в этом году Единый государственный экзамен сдают более 10,5 тысяч человек. Из них 9,3 тысяч — выпускники этого года, сообщили в краевом Министерстве образования и науки.