В Пермском крае 23 мая стартовал основной период ЕГЭ 2025 года. Всего в этом году Единый государственный экзамен сдают более 10,5 тысяч человек. Из них 9,3 тысяч — выпускники этого года, сообщили в краевом Министерстве образования и науки.
Основной период ЕГЭ начался с экзаменов по химии, литературе и истории. Эти дисциплины выбрали свыше 3,4 тысяч человек. На следующей неделе пройдут ЕГЭ еще по двум предметам школьной программы: 27 мая — математика и 30 мая — русский язык. Основные дни основного периода ЕГЭ в 2025 году пройдут по 11 июня. С 16 июня по 4 июля расписанием предусмотрены резервные дни.
Всего для проведения ЕГЭ в этом году будут открыты 88 пунктов. Самыми массовыми экзаменами традиционно стали обязательные предметы — русский язык, профильная и базовая математика. Самым популярным предметом по выбору у одиннадцатиклассников остается обществознание. На втором месте — информатика, далее — биология, физика, химия, история и английский язык.