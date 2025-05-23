В Новосибирске на ОбьГЭСе на неделю отключат горячую воду

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС на неделю отключат горячую воду. Работа местной котельной будет остановлена для проведения ремонтных работ. Местные жители будут вынуждены «греть тазики» с 27 мая по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.