Стрельба по глазам. Раскрыт секрет, как резать лук без слез

Исследователи из Корнеллского университета США выяснили, как резать лук, не раздражая глаза. Согласно их исследованию, опубликованному на платформе arXiv, ключевыми факторами являются острота ножа и скорость резки. Для своего эксперимента ученые соорудили мини-гильотину.
Не столько режет, сколько сминает
При повреждении клеток лука выделяется летучее вещество син-пропантиаль-S-оксид, оно и вызывает слезотечение. Однако, как показало исследование американских ученых, интенсивность его распространения зависит не только от химических процессов, но и от механических — в частности от того, каким лезвием и как быстро режется овощ.
Чтобы детально изучить этот процесс, ученые создали экспериментальную установку — миниатюрную гильотину с ножами разной остроты. Лук предварительно покрывали черной краской, чтобы лучше отслеживать разбрызгивание его сока. С помощью высокоскоростной видеосъемки и электронной микроскопии удалось зафиксировать, как лезвие взаимодействует с луковицей при различных условиях.
Меняя остроту лезвия и скорость резки, ученые обнаружили некоторые закономерности. Анализ видеозаписи показал, что тупое лезвие не столько режет, сколько сминает слои лука, из-за чего они деформируются и выстреливают соком в воздух.
При этом капли могут разлетаться со скоростью до 40 метров в секунду. Высокая скорость резки увеличивает количество брызг, которые к тому же дробятся на более мелкие частицы и дольше остаются в воздухе.
Охлаждать как раз не надо
Чтобы свести к минимуму раздражение слизистых оболочек глаз, исследователи советуют:
- использовать максимально острый нож: он режет, а не давит, уменьшая выброс сока;
- резать медленно: это снижает количество летучих капель.
Исследование вполне тянет на Шнобелевскую премию — ежегодную шуточную научную премию, пародию на престижную Нобелевскую, тем не менее полученные сведения вполне могут быть полезны. И не только в кулинарии, но и, например, для изучения распространения аэрозолей в воздухе или оптимизации процессов в пищевой промышленности.
Исследование подтверждает, что даже в повседневных действиях, таких как нарезка лука, кроется интересная наука, а правильный подход способен избавить от лишних слез.