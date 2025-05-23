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Стрельба по глазам. Раскрыт секрет, как резать лук без слез

Тупой нож усугубляет проблему, а спешка увеличивает количество брызг.

Источник: https://ru.freepik.com

Исследователи из Корнеллского университета США выяснили, как резать лук, не раздражая глаза. Согласно их исследованию, опубликованному на платформе arXiv, ключевыми факторами являются острота ножа и скорость резки. Для своего эксперимента ученые соорудили мини-гильотину.

Не столько режет, сколько сминает

При повреждении клеток лука выделяется летучее вещество син-пропантиаль-S-оксид, оно и вызывает слезотечение. Однако, как показало исследование американских ученых, интенсивность его распространения зависит не только от химических процессов, но и от механических — в частности от того, каким лезвием и как быстро режется овощ.

Чтобы детально изучить этот процесс, ученые создали экспериментальную установку — миниатюрную гильотину с ножами разной остроты. Лук предварительно покрывали черной краской, чтобы лучше отслеживать разбрызгивание его сока. С помощью высокоскоростной видеосъемки и электронной микроскопии удалось зафиксировать, как лезвие взаимодействует с луковицей при различных условиях.

«Нарезка лука часто приводит к выбросу слезоточивого аэрозоля на кухне, однако базовая механика образования капель остается плохо изученной, — пишут исследователи в своей статье. — Мы показываем, что образование капель происходит в два этапа: сначала идет высокоскоростной выброс, вызванный внутренним давлением первого слоя лука, потом — более медленная фрагментация капель на воздухе».

Меняя остроту лезвия и скорость резки, ученые обнаружили некоторые закономерности. Анализ видеозаписи показал, что тупое лезвие не столько режет, сколько сминает слои лука, из-за чего они деформируются и выстреливают соком в воздух.

При этом капли могут разлетаться со скоростью до 40 метров в секунду. Высокая скорость резки увеличивает количество брызг, которые к тому же дробятся на более мелкие частицы и дольше остаются в воздухе.

Охлаждать как раз не надо

Чтобы свести к минимуму раздражение слизистых оболочек глаз, исследователи советуют:

  • использовать максимально острый нож: он режет, а не давит, уменьшая выброс сока;
  • резать медленно: это снижает количество летучих капель.

«Работа подчеркивает важность процедур заточки лезвий для ограничения выбрасываемых капель», — делают вывод ученые. Кроме того, они опровергают распространенный миф о том, что охлажденный лук меньше раздражает глаза. Оказалось, что все обстоит ровно наоборот: после холодильника овощ выделяет еще больше слезоточивых веществ при нарезке!

Исследование вполне тянет на Шнобелевскую премию — ежегодную шуточную научную премию, пародию на престижную Нобелевскую, тем не менее полученные сведения вполне могут быть полезны. И не только в кулинарии, но и, например, для изучения распространения аэрозолей в воздухе или оптимизации процессов в пищевой промышленности.

Исследование подтверждает, что даже в повседневных действиях, таких как нарезка лука, кроется интересная наука, а правильный подход способен избавить от лишних слез.