Стрельба по глазам. Раскрыт секрет, как резать лук без слез

При повреждении клеток лука выделяется летучее вещество син-пропантиаль-S-оксид, оно и вызывает слезотечение. Однако, как показало исследование американских ученых, интенсивность его распространения зависит не только от химических процессов, но и от механических — в частности от того, каким лезвием и как быстро режется овощ.