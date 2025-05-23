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В Минске 24 мая на полдня перекроют часть проспекта Победителей

В субботу, 24 мая, в Минске пройдет запланированное спортивно-массовое мероприятие, из-за которого временно ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Так, с 7:00 до 15:30 перекроют по четной стороне улицу Ратомскую от улицы Мястровской до проспекта Победителей.

С 9:30 до 15:30 движение будет закрыто по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанской.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.

В субботу, 24 мая, в Минске в третий раз пройдет Международный полумарафон One Run. Участники пробегут дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Соревнования стартуют в 10:00 с детского забега.