В Минске 24 мая на полдня перекроют часть проспекта Победителей

Так, с 7:00 до 15:30 перекроют по четной стороне улицу Ратомскую от улицы Мястровской до проспекта Победителей.
С 9:30 до 15:30 движение будет закрыто по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанской.
Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.
В субботу, 24 мая, в Минске в третий раз пройдет Международный полумарафон One Run. Участники пробегут дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Соревнования стартуют в 10:00 с детского забега.