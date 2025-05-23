Жила у алкоголички и питалась хлебом: волонтеры пермского приюта спасают кошку Чернушку

Женщина узнала о кошке из Чернушки, которая жила в неблагополучной семье и была никому не нужна. У животного были проблемы с недержанием и зубами. Все потому, что бедную кошку кормили хлебом и какими-то объедками со стола. А если кошкам не давать сухой корм, у них начинаются проблемы с зубами. Корм помогает убирать налет и камни, чистит зубы.