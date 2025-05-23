Жила у алкоголички и питалась хлебом: волонтеры пермского приюта спасают кошку Чернушку

В пермском приюте «Счастливый хвост» спасают кошку, которую назвали Чернушкой.
«Помогите спасти кошку, хозяйка просит ее быстрее забрать», — с таким сообщением обратилась в приют «Счастливый хвост» Светлана.
Женщина узнала о кошке из Чернушки, которая жила в неблагополучной семье и была никому не нужна. У животного были проблемы с недержанием и зубами. Все потому, что бедную кошку кормили хлебом и какими-то объедками со стола. А если кошкам не давать сухой корм, у них начинаются проблемы с зубами. Корм помогает убирать налет и камни, чистит зубы.
В итоге хозяйка прибегла к шантажу и пригрозила, что избавится от кошки, если ее не заберут. В приюте не смогли остаться в стороне и приняли бедолагу, несмотря на сильнейший перегруз — котов очень много, денег — мало. На кошку было страшно смотреть: очень худая, от боли в зубах не могла есть, челюсть кровоточила.
Было решено удалить Чернушке — так ее назвали в «Счастливом хвосте» — почти все зубы. Но при обследовании выяснилось, что кошка болеет: у нее нашли вирус иммуннодефицита кошек, болезнь почек и вирусную инфекцию.
Чернушка — обычная беспородная кошка, но и она нуждается в любви и заботе. В «Счастливом хвосте» просят помочь покрыть расходы на Чернушку. Сейчас кошку кормят через стому, уже сделали одно переливание крови, она находится в стационаре. Долг в клинике превысил 50 тысяч рублей.
Подробная информация для тех, кто захочет помочь, есть в группе приюта. Пусть у Чернушки будет шанс на долгую счастливую жизнь.