Отец шестерых детей из Ольхонского района погиб в зоне СВО

— Леонид Сергеевич был уважаемым и любимым коллегой, о таких работниках говорят «мастер на все руки». Его работы вызывали восхищение не только в нашем районе, но и за его пределами. Он создал семью, растил и воспитывал шестерых детей. Вместе с женой осваивали азы предпринимательства, открыли магазин, который с первых дней работы стал любимым для многих жителей района, — рассказывает Андрей Тыхеев.