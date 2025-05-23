Отец шестерых детей из Ольхонского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Леонид Романов из Ольхонского района. Об этом сообщает мэр района Андрей Тыхеев.
Боец родился в деревне Алагуй, был младшим из троих сыновей. Окончил Алагуевскую среднюю школу, а после выучился на электротехника в Иркутском энергетическом колледже. Затем устроился по специальности, а с 2014 года работал художником-постановщиком в Доме культуры.
— Леонид Сергеевич был уважаемым и любимым коллегой, о таких работниках говорят «мастер на все руки». Его работы вызывали восхищение не только в нашем районе, но и за его пределами. Он создал семью, растил и воспитывал шестерых детей. Вместе с женой осваивали азы предпринимательства, открыли магазин, который с первых дней работы стал любимым для многих жителей района, — рассказывает Андрей Тыхеев.
«За ленточку» мужчина отправился в ноябре 2024 года, подписав контракт. Стрелок, гвардии рядовой героически пал во время выполнения боевого задания 9 апреля 2025 года в возрасте 35 лет. Церемония прощания с Леонидом Романовым состоялась 23 мая.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Леонид Худальшеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.