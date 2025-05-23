Мэрия Красноярска намерена через суд изъять девять зданий для КРТ на Шахтеров

Администрация Красноярска через суд хочет изъять девять зданий на улице Шахтеров в целях комплексного развития территории (КРТ). Как пишет «Проспект Мира», владелец — компания «Коопстрой» — отказался передавать их за компенсацию.
Исковое заявление департамента градостроительства к фирме принял краевой Арбитражный суд.
Напомним, что в июле 2024 года мэрия с четвертой попытки выбрала подрядчика для застройки Шахтеров — торги выиграла компания «Мегаполис», предложив 280,7 миллиона рублей (она связана со «Стройинновацией», которая реализует проект КРТ в Николаевке).
В апреле 2025 года администрация города приняла решение об изъятии земельного участка и расположенных на нем строений для муниципальных нужд. Размер возмещения за них оценили в 379,2 миллиона рублей.
Однако «Коопстрой» отказался подписать с муниципалитетом соглашение. Судебное заседание назначено на 27 июня 2025 года.
Территория КРТ площадью около 180,9 тысяч квадратных метров ограничена улицами Абытаевская, Шахтеров и Алексеева. Здесь планируют построить около 158 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школу, магазины, подземные гаражи, автостоянки и пространства с озеленением. Рынки «Луч» и «Южный» пойдут под снос.