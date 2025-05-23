Движение транспорта запретят у стадиона «Факел» в Воронеже

С 18:00 пятницы, 23 мая, до 18:00 субботы, 24 мая, припарковаться и остановится нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.