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Движение транспорта запретят у стадиона «Факел» в Воронеже

Также временно ограничат парковку.

Источник: АиФ Воронеж

Проезд временно ограничат у стадиона «Факел» в Советском районе в субботу, 24 мая. За день до этого запретят парковку. Ограничения связаны с проведением матча по футболу среди команд клубов Премьер-лиги, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

С 18:00 пятницы, 23 мая, до 18:00 субботы, 24 мая, припарковаться и остановится нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.

А с 7:00 до 18:00 24 мая запретят проезд на участке от улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

Кроме того, на время введения ограничений будет скорректирована схема движения следующих автобусных маршрутов:

  • № 12, 54, 72 — проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
  • № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
  • № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
  • № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
  • № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
  • № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
  • №С70,20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.

В управлении отметили, что перевозчики ориентированы на усиление работы общественного транспорта по окончании матча.