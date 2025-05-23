Волгоградские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ-2025

В первый экзаменационный день более 3,2 тыс. выпускников проверяют свои знания по истории, химии и литературе в 31 специально оборудованном пункте. Всего для проведения государственной аттестации в регионе подготовлено 74 экзаменационных центра, расположенных во всех муниципальных образованиях.