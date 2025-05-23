Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ-2025

В Волгоградской области стартовала основная часть ЕГЭ, в которой примут участие около 9,2 тысяч одиннадцатиклассников.

Она продлится по 4 июня.

В первый экзаменационный день более 3,2 тыс. выпускников проверяют свои знания по истории, химии и литературе в 31 специально оборудованном пункте. Всего для проведения государственной аттестации в регионе подготовлено 74 экзаменационных центра, расположенных во всех муниципальных образованиях.

Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в каждом пункте обеспечены меры безопасности с привлечением сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения, гарантирующими объективность и прозрачность процедуры.

За ходом испытаний следят около 4 тысяч специалистов, включая организаторов, технический персонал и независимых общественных наблюдателей.

Предусмотрены дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Выпускники узнают свои результаты до 15 июля и смогут вовремя подать документы в вузы.

Напомним, что для получения аттестата необходимо успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике, которые пройдут 27 и 30 мая соответственно. Результаты первых испытаний по выбору станут известны участникам не позднее 7 июня.