Волгоградские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ-2025

Она продлится по 4 июня.
В первый экзаменационный день более 3,2 тыс. выпускников проверяют свои знания по истории, химии и литературе в 31 специально оборудованном пункте. Всего для проведения государственной аттестации в регионе подготовлено 74 экзаменационных центра, расположенных во всех муниципальных образованиях.
Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в каждом пункте обеспечены меры безопасности с привлечением сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения, гарантирующими объективность и прозрачность процедуры.
За ходом испытаний следят около 4 тысяч специалистов, включая организаторов, технический персонал и независимых общественных наблюдателей.
Предусмотрены дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Выпускники узнают свои результаты до 15 июля и смогут вовремя подать документы в вузы.
Напомним, что для получения аттестата необходимо успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике, которые пройдут 27 и 30 мая соответственно. Результаты первых испытаний по выбору станут известны участникам не позднее 7 июня.