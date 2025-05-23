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На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва

Львенка, найденного в Москве, перевезли в парк «Земля прайда», где его учат есть.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Детеныш азиатского льва, обнаруженный в помещении на Окружном проезде на востоке Москвы, передан в подмосковный парк львов «Земля Прайда», где сейчас специалисты учат его есть мясо, сообщили в парке.

Ранее в пресс-службе столичного надзорного ведомства сообщили, что детеныша азиатского льва обнаружили в помещении в Окружном проезде на востоке Москвы, прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения животного.

«Новости по малышу: из-за того, что он ел из бутылочки кошачий паштет, он не хочет воспринимать и соглашаться есть мясо, плюётся… Всю ночь мы уговаривали его начать есть пищу, которую он должен кушать, и, как видите, у нас всё-таки получилось», — написали в Telegram-канале «Земли прайда».

Как рассказали в парке, сейчас львенок уже соглашается есть мясо, пока оно находится рядом с его привычной бутылочкой. Однако специалисты пытаются отучить его от этого.