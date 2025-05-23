На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва

«Новости по малышу: из-за того, что он ел из бутылочки кошачий паштет, он не хочет воспринимать и соглашаться есть мясо, плюётся… Всю ночь мы уговаривали его начать есть пищу, которую он должен кушать, и, как видите, у нас всё-таки получилось», — написали в Telegram-канале «Земли прайда».