Красноярцев предупредили о новой схеме мошенников: передаче данных банковской карты «для проверки»

Он добавил, что спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким. «Банковский рынок активно работает для усложнения дроперской деятельности. ВТБ применяет множество методов для борьбы с ними, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. Сейчас банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году — более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год ВТБ заблокировал более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 миллионов рублей со счетов дропов. Мы активно участвует в проведении антидроперской политики и поддерживает создание новых механизмов для успешной борьбы с ними», — отметил Дмитрий Ревякин.